Home / Війна / На Харківському напрямку ЗСУ покращують тактичне положення, – Наєв

На Харківському напрямку ЗСУ покращують тактичне положення, – Наєв

13/05/2022 12:13

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав райони виконання бойових завдань угрупувань військ, які боронять Україну в північно-східній, східній та південно-східній операційних зонах.

Про це в п’ятницю, 12 травня, інформує пресслужба Командування об’єднаних сил ЗСУ.

За словами Наєва, зараз обстановка в районах виконання бойових завдань відповідними оборонними угрупованнями залишається складною, але впевнено контролюється Збройними силами України.

“Щодня ворог атакує наші оборонні позиції батальйонними та ротними тактичними групами, а також наносить вогневе ураження всіма наявними в нього вогневими засобами”, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, зокрема на Харківському напрямку українські підрозділи здійснюють покращення тактичного положення.

На Сватівському, Попаснянському та Донецькому напрямках чисельними силами, які заздалегідь були накопичені, ворог здійснює намагання прорвати нашу оборону та вийти на адміністративну межу Луганської та Донецької областей.

Під час перебування на передових позиціях командувач особисто переконався, що всі військовослужбовці – від солдата до генерала виконують покладене на них завдання з відсічі збройної агресії. На всіх напрямках наші оборонці демонструють чималі подвиги та героїзм.

“Протягом багатьох поколінь українські воїни здійснювали захист своєї держави. Український народ століттями боровся за свою незалежність та волелюбність, але на долю сучасного покоління українців випало дуже величезне випробування щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету України. До строю, без перебільшення, став увесь народ, щоб протистояти збройній агресії ворога. Це висока честь і велика шана кожному громадянину вільної держави, який робить свій посильний внесок у загальну перемогу”, – сказав Наєв.

Читайте також:
Намагаються зробити пустелю: окупанти кинули всі сили на спробу прориву лінії оборони на Луганщині, – Гайдай

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Евакуація військових з “Азовсталі” почнеться з порятунку важкопоранених, – Верещук

Евакуація військових Сил оборони України із заблокованого заводу “Азовсталь” у Маріуполі почнеться з порятунку важкопоранених. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час прямого включення в ефір національного телемарафону...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse