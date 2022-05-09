4-річну Алісу з “Азовсталі”, мама якої залишилась у “фільтраційному таборі” окупантів, передадуть родичам, – Денісова

Чотирирічну мешканку Маріуполя Алісу, яку російські окупанти розлучили з мамою – військовою лікаркою Вікторією Обідіною, передадуть рідним у безпечний регіон України.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у телеграмі.

“Маленька Аліса з “Азовсталі” перебуває в безпеці. Чотирирічну дитину рашисти розлучили з мамою. За наявною інформацією, жінку відправили у “фільтраційний” табір. Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. Її тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації”, – йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, родичів Аліси знайшли і найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України.

“Рашистські окупанти грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні”, – підсумувала омбудсмен.

4-річна Аліса стала відома 17 квітня, коли відео з нею поширила пресслужба полку “Азов”. Вона – дочка жінки-медика, захисниці Маріуполя Вікторії Обідіної. Разом із матір’ю дівчинка перебувала в бункерах заводу “Азовсталь”, коли його атакувала російська авіація й артилерія. Аліса мріяла вибратися зі сховища й потрапити додому.

“Хіба наші діти заслуговують на те, що зараз з ними відбувається?!” – запитували тоді українські захисники Маріуполя.

Протягом березня-квітня в бункерах “Азовсталі” залишалося кілька сотень цивільних, переважно жінок і дітей. При цьому росіяни продовжували бомбардування підприємства, яке обороняє український гарнізон.

1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних, переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

Надалі противник уже проник на завод., тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів. Внаслідок бомбардувань деякі цивільні загинули під завалами.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних відбувся. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня. За словами урядовців, таким чином, фактично з “Азовсталі” визволили всіх цивільних.

Водночас слід враховувати, що українських громадян з “Азовсталі” не везуть одразу на Запоріжжя, а спершу поміщають у фільтраційний табір у Безіменному, де окупанти перевіряють їх на причетність до “націоналістів”.

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