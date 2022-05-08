Артилерія росіян вбила цивільних у селі на Харківщині: прокуратура відкрила справу

Внаслідок артобстрілу російськими покидьками села Калинове на Харківщині зруйновано десятки житлових будинків, загинули двоє цивільних. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.
“За даними слідства, 8 травня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл с. Калинове Богодухівського району. Внаслідок обстрілу окупантів загинуло двоє чоловіків. Пошкоджено десять житлових будинків, ще з десяток – зруйновано”, – ідеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.
За її процесуального керівництва розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
Обласна прокуратура поширила фото з обстріляного села:
Нагадаємо, 7 травня окупанти спалили музей Сковороди на Харківщині.
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