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Артилерія росіян вбила цивільних у селі на Харківщині: прокуратура відкрила справу

08/05/2022 21:44

Внаслідок артобстрілу російськими покидьками села Калинове на Харківщині зруйновано десятки житлових будинків, загинули двоє цивільних. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

“За даними слідства, 8 травня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл с. Калинове Богодухівського району. Внаслідок обстрілу окупантів загинуло двоє чоловіків. Пошкоджено десять житлових будинків, ще з десяток – зруйновано”, – ідеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

За її процесуального керівництва розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Обласна прокуратура поширила фото з обстріляного села:

Російські військові відкрили вогонь по с. Калинове - двоє людей загинуло _1 Російські військові відкрили вогонь по с. Калинове - двоє людей загинуло
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Нагадаємо, 7 травня окупанти спалили музей Сковороди на Харківщині.

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Україна

Артилерія росіян вбила цивільних у селі на Харківщині: прокуратура відкрила справу

Внаслідок артобстрілу російськими покидьками села Калинове на Харківщині зруйновано десятки житлових будинків, загинули двоє цивільних. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. “За даними слідства, 8 травня 2022 року російські військові...

Війна з Росією

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