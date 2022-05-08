Українська влада повернулася у звільнене село Циркуни під Харковом. ФОТО

Українська влада та військовослужбовці Сил оборони увійшли до села Циркуни, що на північних околицях Харкова.
Про це ввечері в неділю, 8 травня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він поширив фото зі звільненого села.
“Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення росіян були в окупації. «Рускій мір» приніс лише страждання і розруху: знищені домівки та вулиці.
Сьогодні місцеві зі сльозами на очах зустрічали захисників, які вибороли звільнення села. Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір попри терор росіян”, – написав голова області в телеграм-каналі.
За його словами, зараз у Циркунах працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування.
“Просимо бути вкрай обережними і не поспішати із поверненням додому, як би цього не хотілося. Зараз це все ще небезпечно. Як тільки нам дозволять військові – ми почнемо відновлювати критичну інфраструктуру” – зазначив Синєгубов.
Як інформувала “Новинарня“, про те, що Сили оборони України вибили ворога зі ще одного села на північ від Харкова – Циркуни – ішлося у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 7 травня.
Перед тим, 29 травня, стало відомо, що українські війська звільнили село Руська Лозова.
Завдяки відтісненню ворога від північних околиць Харкові дещо поменшало артилерійських обстрілів по обласному центру.
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