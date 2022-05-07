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Після звільнення територій: на Харківщині колаборантам оголосили підозри в держзраді

07/05/2022 20:52

На Харківщині обласна прокуратура повідомила про підозру в державній зраді керівникам місцевого самоврядування двох населених пунктів – смт Старий Салтів і села Вільхуватка.

Про це ввечері в суботу, 7 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільхуватської сільради Надії Антоновій“, – написав він у телеграмі.

Підозра Едуарду Коновалову

За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір.

Підозра Надії Антоновій

Надія Антонова перейшла на бік загарбників у селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним “Вітязь”. Антонова “здала” ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки, зазначив голова області.

“Обом оголосили про підозру за статтею ККУ “державна зрада в умовах воєнного стану”. Їм загрожує покарання – від 15 років до довічного ув’язнення. Розслідування триває”, – розповів Синєгубов, подякувавши Харківській обласній прокуратурі та Управлінню СБУ.

“Ніхто з тих, хто добровільно пішов на співпрацю з окупантами, не уникне покарання. Ані закон, ані український народ зрадників не пробачить!” – додав він.

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Україна

Після звільнення територій: на Харківщині колаборантам оголосили підозри в держзраді

На Харківщині обласна прокуратура повідомила про підозру в державній зраді керівникам місцевого самоврядування двох населених пунктів – смт Старий Салтів і села Вільхуватка. Про це ввечері в суботу, 7...

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