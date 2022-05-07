Після звільнення територій: на Харківщині колаборантам оголосили підозри в держзраді

Підозра Едуарду Коновалову. Фото: тг Олег Синєгубов

На Харківщині обласна прокуратура повідомила про підозру в державній зраді керівникам місцевого самоврядування двох населених пунктів – смт Старий Салтів і села Вільхуватка.

Про це ввечері в суботу, 7 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільхуватської сільради Надії Антоновій“, – написав він у телеграмі.

За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір.

Надія Антонова перейшла на бік загарбників у селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним “Вітязь”. Антонова “здала” ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки, зазначив голова області.

“Обом оголосили про підозру за статтею ККУ “державна зрада в умовах воєнного стану”. Їм загрожує покарання – від 15 років до довічного ув’язнення. Розслідування триває”, – розповів Синєгубов, подякувавши Харківській обласній прокуратурі та Управлінню СБУ.

“Ніхто з тих, хто добровільно пішов на співпрацю з окупантами, не уникне покарання. Ані закон, ані український народ зрадників не пробачить!” – додав він.

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