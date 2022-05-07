Після звільнення територій: на Харківщині колаборантам оголосили підозри в держзраді

На Харківщині обласна прокуратура повідомила про підозру в державній зраді керівникам місцевого самоврядування двох населених пунктів – смт Старий Салтів і села Вільхуватка.
Про це ввечері в суботу, 7 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Сьогодні оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільхуватської сільради Надії Антоновій“, – написав він у телеграмі.
За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір.
Надія Антонова перейшла на бік загарбників у селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним “Вітязь”. Антонова “здала” ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки, зазначив голова області.
“Обом оголосили про підозру за статтею ККУ “державна зрада в умовах воєнного стану”. Їм загрожує покарання – від 15 років до довічного ув’язнення. Розслідування триває”, – розповів Синєгубов, подякувавши Харківській обласній прокуратурі та Управлінню СБУ.
“Ніхто з тих, хто добровільно пішов на співпрацю з окупантами, не уникне покарання. Ані закон, ані український народ зрадників не пробачить!” – додав він.
Читайте також:
ЗСУ вибили росіян із села Циркуни, що на північ від Харкова
На Харківщині ЗСУ відновили контроль над п’ятьма населеними пунктами, шостий зачистили частково
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!