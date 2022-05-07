Російські літаки вчинили обстріл на території Сумщини

Російська авіація двічі обстріляла Сумську область, звідки війська РФ вийшли на початку квітня.
Про це вдень у суботу, 7 травня, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що близько 13:00 під обстріли потрапили території Миропільської та Хотінської громад (Сумський район).
Від обстрілів отримала поранення одна людина.
Як зазначив голова ОВА Дмитро Живицький, обстріл вівся ракетами “повітря-земля”.
Удари були здійснені на відстані близько 20 кілометрів один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35, повідомив “Українській правді” речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території.
Раніше, після відступу з території Сумщини, росіяни вчиняли мінометні й гранатометні обстріли через кордон із провокативною метою.
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