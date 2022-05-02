“Моя гвинтівка не замовкала”: снайпер 25-ї бригади ДШВ розповів про свої результативні бої в Миколаївській області

"Фішер". Фото пресслужби Командування ДШВ

Снайпер одного з підрозділів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України на псевдо “Фішер” (з міркувань безпеки позивний змінено) розповів про свої результативні бої в Миколаївській області.

Розповідь снайпера ДШВ опублікувала пресслужба Командування ДШВ у понеділок, 2 травня.

З його слів, бойове зіткнення з російськими окупантами відбулося вже в перші дні повномасштабного збройного вторгнення.

“Завданням було знищити наступаючі сили противника, які йшли прямо на нас, криючи вогнем зі стрілецької зброї та бойових машин. Снайпера прикривали наших протитанкістів, намагаючись якомога більше знищити ворожих стрільців, щоб вони мали змогу відпрацювати по “броні”. Бій тривав майже годину, але ми впоралися, не зважаючи на переважаючу кількість окупантів, – згадує свій перший бій “Фішер”.

“Добре запам’яталися бої в Миколаївській області. Зокрема, закріпившись на позиціях, ми приготувалися до зустрічі окупантів. Підпустивши їх на відстань пострілу, наш зведений підрозділ дав бій. Відразу запалали два ворожих танки, не було шансів і у тих хто намагався втекти, мій снайперський приціл бачить все і кожного. Шість годин безперервного бою, і мали трофейну бронетехніку, полонених та величезну кількість знищених окупантів. Моя гвинтівка не замовкала”, – каже снайпер ДШВ.

Зізнається, що бої в Миколаївській області були подекуди такими інтенсивними, що підрозділ збився у підрахунку мертвих росіян та їхньої знищеної техніки.

“Якби я ставив мітки на снайперській зброї, то на моїй гвинтівці вже б точно не було місця. Адже піхота заходила на нас у великій кількості, десятками чоловік. Ми навіть збилися у підрахунках знищених російських солдат та техніки. Пам’ятаю чотири знищених танки, БМП та безліч автомобільної техніки. Не врятували рашистів не їхня артилерія, не авіація, що “налітала” в день по три-чотири рази. На цьому напрямку – ми здобули перемогу”.

В одному з населених пунктів, пригадує “Фішер” тривали вуличні бої, де відстань до окупантів сягала 10-20 метрів. Були спроби штурмувати українську армію, але ДВШ жорстко відповідали.

“Все, що я можу сказати про ворогів, – я їх люто ненавиджу! Всією душею ненавиджу! Адже вони йшли цілеспрямовано, знищуючи усе та усіх на своєму шляху: жінок, дітей, людей похилого віку. Від розповіді людей, які вижили під час окупації, навіть у бувалих вояків волосся ставили дибки: це знущання, ґвалтування, мародерство та вбивства. Від цього, мої руки ще міцніше тримають “снайперку”, і я ще з більшою впевненістю знищую цих клятих окупантів”.

Читайте також:

На Миколаївщині снайпер 79 одшбр зупинив ворожу колону і взяв у полон російського офіцера