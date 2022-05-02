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Дробович вважає, що 9 травня “розсмокчеться” саме собою. В’ятрович вимагає скасувати зараз

02/05/2022 16:33

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович висловив думку, що після завершення війни святкова дата 9 травня, як День перемоги, втратить колишню важливість для українського суспільства, бо з’явиться нова перемога.

“Очевидно, що після війни 9 травня перестане мати таке значення, як воно має зараз. Не тому, що хтось це заборонятиме, а тому, що в нас буде своя перемога, яка важливіша для нас, яка для нашої ідентичності, для розуміння свого місця матиме важливіше значення”, – сказав Дробович в ефірі національного телемарафону ввечері в неділю, 1 травня.

Директор УІНП наголосив, що в Україні завжди пам’ятатимуть перемогу над нацизмом.

“Але поступово це втратить свій пафос і ту ідеологізацію, яку будував Радянський Союз. Цю еволюцію необхідно супроводжувати розумно і без будь-якого перекручування, тоді народ не буде сваритися”, – зазначив Дробович, якого цитує інформагенція “Інтерфакс-Україна”.

На заяву Дробовича відреагував колишній очільник УІНП, народний депутат Володимир В’ятрович. Він наполягає на тому, що “червоний день” 9 травня має бути скасований рішенням парламенту вже зараз.

“Не згоден з позицією «почекаємо і все станеться само собою». Тому що від того, як і коли ми відмовимося від совєтсько-російського побєдобєсія, залежатиме, як і коли закінчиться ця війна”, – написав В’ятрович у фейсбуці.

“І ще: «те, що мертве померти не може». Його треба просто викинути”, – додав він.

Нагадаємо, депутат від “ЄС” Володимир В’ятрович разом із нардепами з інших фракцій ініціював законопроєкт про скасування святкового дня 9 травня і призначення 8 травня Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (а 9 травня відзначати День Європи). Його схвалив профільний комітет ВР. Однак Верховна Рада наразі не підтримала цю пропозицію.

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Україна

Дробович вважає, що 9 травня “розсмокчеться” саме собою. В’ятрович вимагає скасувати зараз

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович висловив думку, що після завершення війни святкова дата 9 травня, як День перемоги, втратить колишню важливість для українського суспільства, бо з’явиться нова...

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