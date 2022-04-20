Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про заміну свята 9 травня

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт, який передбачає відзначення 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом, а 9 травня – Дня Європи.

Про це в середу, 20 квітня, повідомив один з ініціаторів законопроєкту Володимир В’ятрович (“Європейська солідарність”).

“На крок ближче до НАШОЇ перемоги”, – прокоментував він у соцмережі.

Як інформувала “Новинарня“, 18 квітня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”.

“Ми не маємо права відзначати день Перемоги разом із Росією 9 травня – в дату, придуману Сталіним. По-перше, нацистська Німеччина капітулювала 8 травня, і саме цю дату відзначає весь цивілізований світ. По-друге, це має бути День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Без жодного побєдобєсія. А 9 травня Україна має разом з усіма країнами ЄС відзначати День Європи”, – розповів ініціатор законопроєкту Володимир В’ятрович.

Разом із ним та колегами по “ЄС” проєкт підписали 30 народних депутатів фактично з усіх фракцій – “Голос”, “Батьківщина”, “Слуга народу”, груп “Довіра” і “За майбутнє”.

За цим законом, неробочий день із 9 травня переноситься на 8 травня, нова назва – День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня визначається як День Європи і надалі має бути робочим днем.

Як відомо, наразі 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення (робочий день), а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (вихідний, як і в РФ та Білорусі).