У Раді зареєстрували законопроєкт, щоб відзначати 9 травня День Європи, а не Перемоги, як в РФ

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”. Запропоновані зміни мають на меті відзначати 9 травня День Європи, а не День Перемоги, як у Росії.
Про реєстрацію проєкту закону №7297 у понеділок, 18 квітня, повідомив нардеп Володимир В’ятрович (“Європейська солідарність”).
Разом із ним та колегами по “ЄС” законопроєкт підписали 30 народних депутатів фактично з усіх фракцій – “Голос”, “Батьківщина”, “Слуга народу”, груп “Довіра” і “За майбутнє”.
“Ми не маємо права відзначати день Перемоги разом із Росією 9 травня – в дату, придуману Сталіним. По-перше, нацистська Німеччина капітулювала 8 травня, і саме цю дату відзначає весь цивілізований світ. По-друге, це має бути День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Без жодного побєдобєсія. А 9 травня Україна має разом з усіма країнами ЄС відзначати День Європи”, – вважає В’ятрович.
Зареєстрований законопроєкт дозволить втілити ці зміни в життя.
“Я переконаний, що є всі можливості вже цього тижня ухвалити цей закон в цілому, і закликаю керівництво парламенту дати йому зелене світло і винести на найближче пленарне засідання”, – резюмував нардеп.
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!