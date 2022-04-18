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У Раді зареєстрували законопроєкт, щоб відзначати 9 травня День Європи, а не Перемоги, як в РФ

18/04/2022 21:13

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”. Запропоновані зміни мають на меті відзначати 9 травня День Європи, а не День Перемоги, як у Росії. 

Про реєстрацію проєкту закону №7297 у понеділок, 18 квітня, повідомив нардеп Володимир В’ятрович (“Європейська солідарність”).

Разом із ним та колегами по “ЄС” законопроєкт підписали 30 народних депутатів фактично з усіх фракцій – “Голос”, “Батьківщина”, “Слуга народу”, груп “Довіра” і “За майбутнє”.

“Ми не маємо права відзначати день Перемоги разом із Росією 9 травня – в дату, придуману Сталіним. По-перше, нацистська Німеччина капітулювала 8 травня, і саме цю дату відзначає весь цивілізований світ. По-друге, це має бути День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Без жодного побєдобєсія. А 9 травня Україна має разом з усіма країнами ЄС відзначати День Європи”, – вважає В’ятрович. 

Зареєстрований законопроєкт дозволить втілити ці зміни в життя. 

“Я переконаний, що є всі можливості вже цього тижня ухвалити цей закон в цілому, і закликаю керівництво парламенту дати йому зелене світло і винести на найближче пленарне засідання”, – резюмував нардеп. 

Додамо, що наразі 8 травня в Україні відзначають День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (робочий день), а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (вихідний, як і в РФ та Білорусі).
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Україна

У Раді зареєстрували законопроєкт, щоб відзначати 9 травня День Європи, а не Перемоги, як в РФ

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”. Запропоновані зміни мають на меті відзначати 9...

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