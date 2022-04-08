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У Латвії 9 травня цього року буде Днем Пам’яті загиблих у війні українців

08/04/2022 13:58

У Латвії 9 травня 2022 року буде Днем Пам’яті загиблих у війні українців.

Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомив портал Delfi.

“Закон про встановлення дня пам’яті жертв України передбачає, що 9 травня стане Днем пам’яті жертв України на всій території Латвії цього року, вшановуючи громадянське населення України”, – йдеться у повідомленні.

Відповідний закон був ухвалений Сеймом Латвії 7 квітня. Пропозицію підтримав 61 депутат парламенту, проти проголосували 18 депутатів.

У День пам’яті на будівлях має бути розміщений жалобний латвійський державний прапор, “а український прапор має бути вивішений поряд із латвійським національним прапором на Святодухівській вежі Ризького замку, резиденції президента, головних будівлях Сейму та кабінету міністрів”.

Також повідомляється, що “цього дня державні установи та установи місцевого самоврядування не зможуть проводити видовищні та святкові заходи, а також органи місцевого самоврядування не зможуть видати дозвіл на організацію публічного заходу”.

Термін дії закону спливає 11 травня 2022 року.

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