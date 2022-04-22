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“Слуги народу” не включили до порядку денного ВР законопроєкт щодо скасування 9 травня

22/04/2022 02:35

Фракція “Слуга народу” заблокувала включення до порядку денного засідання Верховної Ради 21 квітня законопроєкту, який скасовує святкування 9 травня Дня Перемоги.

Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович (“Європейська солідарність”), який є одним з ініціаторів відповідного проєкту закону.

“Незавершена дерадянізація. Сьогодні (21 квітня – “Н”) Верховна Рада ухвалила закон про дерадянізацію законодавства, припинивши дію кількох сотень «недоскасованих» нормативних актів СРСР і УРСР.
Однак правлячій більшості забракло політичної волі для дерадянізації Дня перемоги – одного з головних символів путінської агресії”, – написав В’ятрович у соцмережі.

Він нагадав, що законопроєкт 7297 про відмову від святкування “сталінсько-путінської дати 9 травня” як Дня перемоги і встановлення натомість 8 травня Дня пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні внесли депутати майже всіх фракцій. Профільний комітет Ради проголосував за підтримку цього проєкту за основу і в цілому.

“Однак з якихось незбагненних причин фракція «Слуга народу» заблокувала включення цього питання до порядку денного засідання. Попри позицію комітету і наполягання інших фракцій”, – зазначив В’ятрович.

“Тим часом російські нацисти повним ходом готують відзначення 9 травня свого Дня побєди, у тому числі на окупованих східної й південної України. А на руїнах Маріуполя загарбники обіцяють влаштувати цілий «карнавал побєди».
Немає жодного поважного аргументу, чому ми маємо й далі відзначати День перемоги в руслі радянської традиції і одночасно з російськими окупантами.
Що ще має статися, щоб ті, хто блокує це рішення, припинили це робити?!
Я сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і український парламент у найближчі дні вже ж ухвалить законопроєкт 7297”, – заявив депутат.

Як інформувала “Новинарня“, 18 квітня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”.
За цим законом, неробочий день із 9 травня переноситься на 8 травня, нова назва для дати – День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
9 травня визначається як День Європи і надалі має бути робочим днем.

Як відомо, наразі 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення (робочий день), а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (вихідний, як і в РФ та Білорусі).
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Україна

“Слуги народу” не включили до порядку денного ВР законопроєкт щодо скасування 9 травня

Фракція “Слуга народу” заблокувала включення до порядку денного засідання Верховної Ради 21 квітня законопроєкту, який скасовує святкування 9 травня Дня Перемоги. Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович (“Європейська...

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