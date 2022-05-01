Росія відімкнула мобільний зв’язок на Херсонщині й звинуватила Україну

Російські окупанти відключили мобільний зв’язок та інтернет у Херсонській і частині Запорізької області та звинуватили в цьому Україну. Натомість українська влада працює над поновленням зв’язку для окупованого Росією півдня країни.

Правду про нову гібридну атаку росіян повідомляє Держспецзв’язку в неділю, 1 травня.

“Учора жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах”, – інформує Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За висновком Держспецзв’язку, проблеми, які виникли одночасно у всіх мобільних операторів, а також у постачальників фіксованих інтернет-послуг, “є нічим іншим, ніж черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв’язала Росія проти України, та зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться в самій Росії”.

У ДССЗЗІ нагадали про те, що спроби ворога проголосити так звану “Херсонську народну республіку” провалилися. А тепер, паралельно з відключенням українських операторів, росіяни “почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада”.

“Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв’язку. А Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку і перед війною, і на початку вторгнення висловив однозначну позицію держави – оператори повинні забезпечити українців зв’язком та доступом до інформації”, – наголосили у відомстві, додавши, що Україна ніколи не кине своїх громадян напризволяще.

У ДССЗЗІ розповіли, що навіть на окупованих територіях люди можуть залишатися на зв’язку з Україною.

Навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв’язок та інтернет, слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Також українські канали розкодовано на супутнику:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

У відомстві закликали всіх українців, які перебувають в окупованих районах, за можливості переїжджати до вільних регіонів і не наражати себе на небезпеку.

Водночас українська влада працює над відновленням мобільного зв’язку та інтернету у Херсонській та Запорізькій областях.

“Роботи вже ведуться, зв’язок буде відновлено”, – заявив у телеграмі віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він підтвердив, що причинами відсутності українського мобільного зв’язку на півдні стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

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