“Звільнити світ від гніту Заходу”: Лавров озвучив ще одну мету “спецоперації” проти України

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що “спеціальна військова операція” в Україні, серед іншого, має на меті “звільнити світ від Заходу”.

“Звільнення” по-російськи – це лише масові знищення. Втім, наступні цілі “спецоперації” РФ можуть стосуватися “звільнення” Марса від впливу марсіан. Чекаємо”, – написав представник ОП в суботу, 30 квітня.

Раніше китайська офіційна інформагенція “Сіньхуа” оприлюднила повний текст інтерв’ю з очільником МЗС Росії. У ньому Лавров укотре переконує, що “спецоперація” йде за планом, і при цьому постійно наголошує на тому, що “проблема” полягає не лише в Україні, а в тому, що за нею “стоїть Захід”.

“Наша спеціальна військова операція в Україні робить внесок у процес звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, густо замішаного на расизмі й комплексі винятковості”, – заявив Лавров.

Він наголосив, що “США та країни НАТО завжди розглядали Україну як один з інструментів стримування Росії” й “упродовж багатьох років вони активно підігрівали там антиросійські настрої, змушували Київ робити штучний, хибний вибір: або із Заходом, або з Москвою”.

Перелічивши пропагандистські фантазії кремля про “підтримувані Пентагоном біологічні програми біля російського кордону”, “неприховувані наміри київського керівництва обзавестися військовим ядерним потенціалом” тощо, Лавров наголосив, що Росія “не мала іншого вибору”, окрім як визнати “ЛНР та ДНР” і почати “спецоперацію, спрямовану на захист людей від геноциду неонацистів, демілітаризацію і денацифікацію України”.

“Розпочата 24 лютого спеціальна військова операція розвивається строго за планом. Усі її цілі будуть обов’язково досягнуті, незважаючи на протидію наших опонентів”, – запевнив очільник МЗС держави-агресора.

При цьому він заявив, що “на порядку денному” переговорів між Україною і Росією, серед іншого, є скасування санкцій проти РФ.

“Наразі російська та українська делегації фактично у щоденному режимі з відеоконференцзв’язку обговорюють проект можливого договору. У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без’ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки.

На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші”, – сказав Лавров.

Він додав, що “як один із можливих варіантів” розглядається “створення інституту держав-гарантів, серед яких передусім – постійні члени Ради Безпеки ООН, включаючи Росію та КНР“.

Росія за словами міністра виступає за продовження переговорів.

Також Лавров заявив, що Захід “спонукає Київ воювати з Росією до останнього українця”, не зацікавлений у переговорному процесі й намагається його зірвати, зокрема “організувавши грубу криваву провокацію в Бучі”.

Натомість Росія, за словами міністра, “зацікавлена у мирній, вільній, нейтральній, благополучній та дружній Україні“.

“Незважаючи на антиросійський курс нинішнього керівництва, пам’ятаємо багатовікову історію всеосяжних культурних, духовних, економічних та й просто родинних зв’язків росіян та українців. Ці узи ми обов’язково відновимо“, – пригрозив Лавров.

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