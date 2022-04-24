“Усе російське вбиває – мова, церква, какая разніца…” Священник ПЦУ з Херсона розповів, як його катували окупанти

Сергій Чудинович

Священник Православної церкви України Сергій Чудинович із Херсона, якого затримували російські окупанти, розповів про те, як із ним поводилися в полоні: катували, погрожували розправою з рідними та зґвалтуванням.

Про це Чудинович, якому разом із сім’єю вдалося вибратися з тимчасово окупованого міста, розповів у фейсбуці.

Він зізнався, що у відео, зробленому одразу після затримання й подальшого звільнення 30 березня ще в Херсоні, не розповів усієї правди про поводження з ним окупантів (тоді отець Сергій казав, що вони “поводилися в межах пристойності”).

Насправді ж якщо спершу розмова викрадачів з українським парохом справді була досить чемною, то потім їхнє ставлення дуже змінилося.

“Мене звинувачували в участі у діяльності диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ, звинувачували у тому, що я є членом територіальної оборони. Це не так, звичайно… Так, я висловлював свої думки так, як вважав за потрібне. [Вони запитували] про мир, про “російський мир”, про “Велику вітчизняну війну”, як вони її називали. Я казав, що ставлюся до періоду перебування України в Радянському Союзі інакше, і що це період Другої світової війни. І що я за мир – у результаті нашої перемоги над росіянами”.

Поведінка отця окупантам не сподобалася, тому вони наділи йому на голову й обличчя шапку, боляче зав’язали зверху шарфом і відвели в підвал. Перед тим зняли відбитки пальців і взяли зразок ДНК, погрожували.

“Казали, що відвезуть у Чорнобаївку… чомусь”.

Через кілька годин кати повернулися й на цей раз були ще менш “толерантними”.

“Заламали мені руки… сказали, що життя моє закінчилося, що вони будуть розбирати мене на частини, що вб’ють, застрелять. Привели мене в інше приміщення… там почали бити дубинкою в ділянку серця”, – розповів священник.

За словами Чудиновича, йому не давали пити, не водили в туалет, били по ногах, душили, зв’язували руки скотчем ззаду. На допиті, коли він попросив води, замість неї дали горілки.

Загарбники також погрожували, що дістануться і до його родини. Оскільки він не встиг видалити інформацію в телефоні, зокрема контакти, яких має дуже багато, то сильно переживав за інших українських активістів.

Потім, розповів священник, йому дали помацати (гумовий?) кийок. А далі зняли джинси з нього джинси й труси і стали в подробицях погрожувати, як зґвалтують цим кийком.

Чудинович зізнався, що коли його реально майже почали ґвалтувати, його охопила паніка. І коли окупанти почали вимагати згоду на співпрацю, він погодився й навіть підписав відповідний документ.

“Мені за це насправді дуже соромно. Але я прийняв рішення все розказати вам, бо вважаю, що треба чинити чесно, навіть якщо це (те, про що розповідаєш) ганебно”, – наголосив священник.

“Я хочу, щоб кожен почув, як вони поводяться з людьми, з якими потім роблять відео, щоб ті говорили, нібито з ними поводилися добре і ніякого насилля над ними не чинили”, – сказав Чудинович.

Коли його нарешті відпустили, він тиждень поводився як раніше. А сам готував втечу з Херсона.

6 квітня священник перебрався на територію, підконтрольну Україні, де прийшов у відділок поліції та зробив відповідну заяву.

“Усе російське вбиває! Російська церква, російська мова, “какая разніца…” Усе це – ВБИВАЄ!” – наголосив у своєму дописі протоєрей.

Сергій Чудинович – настоятель церкви Пресвятої Богородиці (ПЦУ) у мікрорайоні Острів, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер. Вже під час війни він відспівував воїнів ЗС України.

30 березня вранці представники так званої “міліції” викрали його просто з церкви. У храмі провели обшук, перевірили документи та месенджери у присутніх. Увечері того ж дня Чудиновича відпустили.

Читайте також:

Окупанти викрали колишнього мера Херсона Миколаєнка

Тривога, гордість, очікування: п’ять історій з окупованого Херсона