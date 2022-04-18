Окупанти викрали колишнього мера Херсона Миколаєнка

Російські окупанти, імовірно, викрали колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка.
Про це 18 квітня повідомила дружина Миколаєнка у коментарі місцевому виданню МОСТ.
“Близько 16:00 його набрав товариш, покликав на зустріч. Після цього чоловік телефонував мені, але нічого не було чутно. Більше на зв’язок він не виходив”, – розповіла жінка.
На думку дружини, скоріш за все, Миколаєнка викрали окупанти.
Раніше він повідомляв журналістам, що отримував погрози від проросійських колаборантів.
Як відомо, Володимир Миколаєнко був міським головою Херсона у 2014-2020 роках. Протягом довгих років відомий як проукраїнський депутат та громадський діяч. Його радницею була Катерина Гандзюк.
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