Окупанти викрали колишнього мера Херсона Миколаєнка

Володимир Миколаєнко

Російські окупанти, імовірно, викрали колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка.

Про це 18 квітня повідомила дружина Миколаєнка у коментарі місцевому виданню МОСТ.

“Близько 16:00 його набрав товариш, покликав на зустріч. Після цього чоловік телефонував мені, але нічого не було чутно. Більше на зв’язок він не виходив”, – розповіла жінка.

На думку дружини, скоріш за все, Миколаєнка викрали окупанти.

Раніше він повідомляв журналістам, що отримував погрози від проросійських колаборантів.

Як відомо, Володимир Миколаєнко був міським головою Херсона у 2014-2020 роках. Протягом довгих років відомий як проукраїнський депутат та громадський діяч. Його радницею була Катерина Гандзюк.

Читайте також:

“Не думайте, що це буде безболісно”: окупанти роздають херсонцям агітки із закликом “разом знищити нацизм”