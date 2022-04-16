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“Не думайте, що це буде безболісно”: окупанти роздають херсонцям агітки із закликом “разом знищити нацизм”

16/04/2022 18:09

У Херсоні російські окупанти роздають місцевим мешканцям листівки, в яких викладають свою пропагандистську версію причин війни і закликають херсонців вести “роз’яснювальну роботу” на користь РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, публікуючи приклад такої “агітпродукції”.

Як випливає з листівки, окупанти запевняють, що злочини російських військ в Україні чиняться “на благо людей“, а війна начебто почалася через “західні плани” знищити російський та український народи.

Саму війну росіяни називають “операцією з ліквідації антинародного київського режиму“, “злочинна політика” якого нібито й призвела до “горя, що спіткало вас”.

“Фактично такі дії російських пропагандистів є прямим визнання того, ця війна не має стосунку до міфічного “захисту Донбасу”. Її мета – знищення української державності та окупація всієї України”, – наголошують у ГУР МОУ.

У своїх листівках окупанти також попереджають: “Не думайте, що це буде швидко та безболісно”.

“Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно з даними супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явилися щонайменше 824 нові могили“, – зауважують у розвідці.

При цьому окупаційні пропагандисти переконують, що “збройні сили РФ не воюють з українським народом“.

Українців закликають до колаборації з росіянами та попереджають про небезпеку наближатися до військових окупаційної армії, закликають співпрацювати з окупаційним режимом і “разом знищити нацизм”.

“Пам’ятайте: прокиївських провокаторів у Херсоні – десяток, а вас – десятки тисяч!” – заявляють окупанти херсонців, які навіть в умовах окупації виходили на багатотисячні мітинги під гаслами “Херсон – це Україна!”.

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Україна

“Не думайте, що це буде безболісно”: окупанти роздають херсонцям агітки із закликом “разом знищити нацизм”

У Херсоні російські окупанти роздають місцевим мешканцям листівки, в яких викладають свою пропагандистську версію причин війни і закликають херсонців вести “роз’яснювальну роботу” на користь РФ. Про це повідомляє Головне...

Війна з Росією

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