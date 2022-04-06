У Херсоні через роботу ФСБ і Росгвардії слабшають проукраїнські мітинги, – мер Колихаєв

Проукраїнські мітинги в оточеному російськими військами Херсоні слабшають через тиск ФСБ і Росгвардії.
Про це в ефірі “Радіо Свобода” в середу, 6 квітня, заявив мер міста Ігор Колихаєв.
“Усі мітинги, на які я зараз дивлюсь, слабшають, тому що у Херсоні є Росгвардія, ФСБ і повністю проводиться робота з активістами, які мають свою чітку позицію, ведеться робота з журналістами, зникають люди”, – зазначив він.
Водночас, за словами Колихаєва, у Херсоні “роблять все можливе і неможливе”, щоб Херсонщина була Україною.
Нагадажмо, російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня у місті, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном.
Окупаційні сили готувалися провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої “ХНР”. Але Херсонська облрада провела екстрене онлайн-засідання і схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна.
Майже щодня містяни виходять на мітинги з українською символікою. Під час однієї з таких акцій загарбники відкрили вогонь.
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