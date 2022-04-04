У захопленому Херсоні закінчуються запаси їжі, ліків і палива

Фото: пресслужба Харківської мерії

У захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива.

Про це у понеділок, 4 квітня, повідомила пресслужба Херсонської міської ради.

“Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу. Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто”, – йдеться в повідомленні.

За даними міської влади, російські окупанти вламуються до помешкань і викрадають громадських діячів, священиків та навіть директора міського театру.

Усі мітинги на підтримку України російські солдати намагаються розігнати.

Міська влада переконує, що всі 300 тисяч містян, які представляють 100 національностей, єдині в заклику “Херсон – це Україна!” і кличуть геть російських окупантів з української землі.

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