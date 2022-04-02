Рашисти намагаються зайняти всю Херсонщину, Донецьку й Луганську області, – ГШ

Мапа бойових дій в Україні від МО Великої Британії станом 02-04-2022

Російські війська намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонської області на півдні України та Донецької й Луганської областей – на сході, утримуючи рубежі на захоплених територіях Київської та Чернігівської областей, щоб відтягнути на них частину сил української армії.

Про це йдеться у денному зведенні Генерального штабу ЗСУ в суботу, 2 квітня.

“За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близькості від державного кордону України”, – сказано в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На Сіверському напрямку – продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією, основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації.

Із Броварського напрямку на територію Курської області РФ було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону.

Водночас на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку – зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

За даними ГШ, у складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території України залучено до 75 батальйонно-тактичних груп (БТГр), на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється).

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 38 – 02.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ