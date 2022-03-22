Проти мирного мітингу в Херсоні росіяни застосували сльозогінний газ

До мешканців Херсона, які сьогодні знову вийшли на мирний мітинг, росіяни застосували сльозогінний газ.
Про це повідомило “Суспільне Херсон” у вівторок, 22 березня.
“Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх”, – йдеться в повідомленні.
Після того, як дим розвіявся, частина херсонців повернулася на площу.
У Херсоні вдруге окупанти розганяють проукраїнський мітинг pic.twitter.com/yNBPvreqZI
— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 22, 2022
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