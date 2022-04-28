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У Харківській області затримали жінку, яка зливала росіянам дані про переміщення ЗСУ

28/04/2022 10:36

Поліція Харківщини затримала 58-річну жінку, яка передавала ворогу таємну інформацію про розташування та переміщення військової техніки ЗСУ.

Про це у четвер, 28 квітня, повідомила поліція Харківської області.

“Підозрювана через свій мобільний телефон у період з 26 по 27 квітня надавала своєму братові, який перебуває на непідконтрольній території та співпрацює з РФ, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення”, – йдеться в повідомленні.

Зловмисницю затримали у селищі Васищеве.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

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