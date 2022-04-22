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“Місто героїв” замість “місто-герой”: міністр Резніков виступив за зміну застарілого підходу

22/04/2022 22:57

Міністр оборони Олексій Резніков виступив за заміну визначення “місто-герой” на “місто героїв”.

Про це він написав у фейсбуці за підсумками нагородження українських захисників у селі Мощун під Києвом у четвер, 21 квітня.

“Ви знаєте, я хотів би зробити дуже важливий акцент: найголовніші для нас – наші люди. І військові, і цивільні! Тому сьогодні ми змінимо деякі парадигми і замість застарілого “Місто-Герой”, я б дуже хотів, аби всі говорили “Місто ГЕРОЇВ”. Бо саме люди є найціннішим скарбом сучасної європейської України!” – зазначив Резніков.

Як інформувала “Новинарня“, відзнаку “Місто-герой України” для населених пунктів, що героїчно відбивають напад російської орди, президент Володимир Зеленський встановив указом 6 березня – за радянським зразком. Тоді було вшановано перші шість міст: Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів. Указом від 24 березня президент присвоїв почесну відзнаку ще чотирьом містам: Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка.

Початково почесне звання “Місто-герой” було запроваджено в СРСР 8 травня 1965 року; воно було надане 12 містам та одній фортеці в РРФСР, УРСР та БРСР.
У підкореній совітами Українській РСР таке звання мали Київ, Одеса, Керч і Севастополь.

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Україна

“Місто героїв” замість “місто-герой”: міністр Резніков виступив за зміну застарілого підходу

Міністр оборони Олексій Резніков виступив за заміну визначення “місто-герой” на “місто героїв”. Про це він написав у фейсбуці за підсумками нагородження українських захисників у селі Мощун під Києвом у...

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