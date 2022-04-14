13 квітня міська рада Івано-Франківська перейменувала 25 вулиць, надавши їм замість імен, повʼязаних з Росією та СРСР, імена, повʼязані з російсько-українською війною та українським визвольним рухом.
“Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі… А може, вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята!
Саме тому на черговій сесії міської ради вирішили перейменувати ряд вулиць в Івано-Франківській громаді”, – заявив мер Руслан Марцінків.
Депутати проголосували “за” перейменування в Івано-Франківську:
Також кілька вулиць перейменовані в селах Івано-Франківської громади, як-то в Тисменичанах – вул. Гагаріна на вул. Романа Шухевича, у Підпечерах вул. Гагаріна – на вул. Леоніда Каденюка тощо.
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13 квітня міська рада Івано-Франківська перейменувала 25 вулиць, надавши їм замість імен, повʼязаних з Росією та СРСР, імена, повʼязані з російсько-українською війною та українським визвольним рухом. “Можливо, хтось скаже,...
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