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Замість Достоєвського – Героїв Чернігова: в Івано-Франківську перейменували 25 вулиць

14/04/2022 00:38

13 квітня міська рада Івано-Франківська перейменувала 25 вулиць, надавши їм замість імен, повʼязаних з Росією та СРСР, імена, повʼязані з російсько-українською війною та українським визвольним рухом.

“Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі… А може, вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята!
Саме тому на черговій сесії міської ради вирішили перейменувати ряд вулиць в Івано-Франківській громаді”, – заявив мер Руслан Марцінків.

Депутати проголосували “за” перейменування в Івано-Франківську:

  • вул. Гаркуші – на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА “Галичина”, Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська)
  • вул. Добролюбова – на вул. Героїв Волновахи
  • вул. Достоєвського – на вул. Героїв Чернігова
  • вул. Лермонтова – на вул. Героїв Маріуполя
  • вул. Менделєєва – на вул. Героїв Попасної
  • вул. Некрасова – на вул. Героїв Охтирки
  • вул. Сєченова – на вул. Героїв Миколаєва
  • вул. Ушинського – на вул. Героїв Херсона
  • вул. Чехова – на вул. Героїв Харкова
  • вул. Герцена – на вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії “Галичина”, вояк УПА, громадський діяч, політв’язень)
  • вул. Чайковського – на вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні)
  • вул. Докучаєва – на вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН)
  • вул. Короленка – на вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка)
  • вул. Макаренка – на вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН)
  • вул. Огарьова – на вул. Мирослава Лущака (станіславівський семінарист)
  • вул. Руднєва – на вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА «Бистрі», лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)
  • вул. Пржевальського – на вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА «Лісовики»)
  • вул. Ціолковського – на вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв’язень, Герой України)
  • вул. Академіка Сахарова – на вул. Української Перемоги
  • вул. Данилевського – на вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)
  • вул. Ковалевської – на вул. Пластову
  • вул. Толстого – на вул. Героїв Києва
  • вул. Глінки – на вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту)
  • вул. Рєпіна – на вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев’яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі)
  • провулок Червоний – на вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч)

Також кілька вулиць перейменовані в селах Івано-Франківської громади, як-то в Тисменичанах – вул. Гагаріна на вул. Романа Шухевича, у Підпечерах вул. Гагаріна – на вул. Леоніда Каденюка тощо.

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Україна

Замість Достоєвського – Героїв Чернігова: в Івано-Франківську перейменували 25 вулиць

13 квітня міська рада Івано-Франківська перейменувала 25 вулиць, надавши їм замість імен, повʼязаних з Росією та СРСР, імена, повʼязані з російсько-українською війною та українським визвольним рухом. “Можливо, хтось скаже,...

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