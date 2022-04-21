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Санкції і пропагандони: нова серія мультфільму про війну й росіян

21/04/2022 17:43

YouTube-канал Military video of Ukraine оприлюднив чергову серію анімаційного фільму про російську агресію проти України.

Випуск від 21 квітня присвячений західним санкціям проти РФ, їх впливу на простих росіян, а також російським телевізійним пропагандистам – Соловйову, Кисельову, Скабєєвій.

У фінальних титрах до російського глядача доводиться висновок, що кожна вирва від снаряда армії РФ в Україні – це чергова дірка в економіці Росії.

Серію мультфільмів створює студія “Мультик-кордон” від пресслужби ДПСУ. У цих фільмах мальовані гротескні персонажі говорять справжніми голосами своїх “прототипів”.

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Нова серія мультфільму про пригоди російських окупантів в Україні

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