Санкції і пропагандони: нова серія мультфільму про війну й росіян

YouTube-канал Military video of Ukraine оприлюднив чергову серію анімаційного фільму про російську агресію проти України.
Випуск від 21 квітня присвячений західним санкціям проти РФ, їх впливу на простих росіян, а також російським телевізійним пропагандистам – Соловйову, Кисельову, Скабєєвій.
У фінальних титрах до російського глядача доводиться висновок, що кожна вирва від снаряда армії РФ в Україні – це чергова дірка в економіці Росії.
Серію мультфільмів створює студія “Мультик-кордон” від пресслужби ДПСУ. У цих фільмах мальовані гротескні персонажі говорять справжніми голосами своїх “прототипів”.
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