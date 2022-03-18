“Російських строковиків в Україні ВЖЕ немає”: ДПСУ показала другу серію кумедного мультика про Путіна і Ко. ВІДЕО

Державна прикордонна служба випустила другу серію сатиричного мультфільму про Путіна та його поплічників, які розв’язали війну в Україні.
Про це повідомив керівник ДПСУ Сергій Дейнеко.
“Ловіть нову анімаційну серію про кацапстан. В ній з’явився і новий «войовничий» персонаж (ідеться про пародію на міністра оборони РФ Сергія Шойгу – Н“).
Сподіваюсь, рашистська пропаганда його теж активно поширить, як і свій недолугий фейк“, – додав голова ДПСУ.
Як писала “Новинарня“, раніше Прикордонна служба випустила першу серію мультфільму, в якому в карикатурній формі зображено президента РФ Володимира Путіна, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, очільника Чечні Рамзана Кадирова — з їхніми заявами перед початком вторгнення Росії до України.
Усі персонажі в мультику озвучені реальними голосами цих воєнних злочинців.
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