“Російських строковиків в Україні ВЖЕ немає”: ДПСУ показала другу серію кумедного мультика про Путіна і Ко. ВІДЕО

Державна прикордонна служба випустила другу серію сатиричного мультфільму про Путіна та його поплічників, які розв’язали війну в Україні.

Про це повідомив керівник ДПСУ Сергій Дейнеко.

“Ловіть нову анімаційну серію про кацапстан. В ній з’явився і новий «войовничий» персонаж (ідеться про пародію на міністра оборони РФ Сергія Шойгу – Н“).

Сподіваюсь, рашистська пропаганда його теж активно поширить, як і свій недолугий фейк“, – додав голова ДПСУ.

Як писала “Новинарня“, раніше Прикордонна служба випустила першу серію мультфільму, в якому в карикатурній формі зображено президента РФ Володимира Путіна, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, очільника Чечні Рамзана Кадирова — з їхніми заявами перед початком вторгнення Росії до України.

Усі персонажі в мультику озвучені реальними голосами цих воєнних злочинців.

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