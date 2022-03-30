Нова серія мультфільму про пригоди російських окупантів в Україні

YouTube-канал Military video of Ukraine представив нову серію анімаційного фільму про російських окупантів в Україні.
Випуск від 30 березня присвячений перехопленим телефонним розмовам військових РФ зі своїми дружинами.
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У фінальних титрах російських солдатів закликають здаватися, адже війна, розв’язана керівництвом Росії, приречена на поразку.
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