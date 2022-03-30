Нова серія мультфільму про пригоди російських окупантів в Україні

У фінальних титрах російських солдатів закликають здаватися, адже війна, розв’язана керівництвом Росії, приречена на поразку.

Випуск від 30 березня присвячений перехопленим телефонним розмовам військових РФ зі своїми дружинами.

YouTube-канал M ilitary video of Ukraine представив нову серію анімаційного фільму про російських окупантів в Україні.

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