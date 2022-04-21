РФ озвучила позицію щодо великоднього перемир’я. ВІДЕО

Дмитро Полянський

Російська Федерація відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної “великодньої гуманітарної паузи”.

Про це вночі в четвер, 21 квітня, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

“Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі”, – написав український дипломат.

Представник Росії Дмитро Полянський заявив, що “дуже неправдиво і нещиро звучать в цих умовах заклики до миру і припинення вогню”.

За його словами, перемир’я є “прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися”.

Також він заявив, що це дозволить українській стороні “влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів”.

Напередодні Україна підтримала ініціативу генерального секретаря ООН Гуттеріша запровадити великодню чотириденну “гуманітарну паузу” в Україні.

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