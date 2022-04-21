РФ озвучила позицію щодо великоднього перемир’я. ВІДЕО

Російська Федерація відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної “великодньої гуманітарної паузи”.
Про це вночі в четвер, 21 квітня, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022
“Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі”, – написав український дипломат.
Представник Росії Дмитро Полянський заявив, що “дуже неправдиво і нещиро звучать в цих умовах заклики до миру і припинення вогню”.
Також він заявив, що це дозволить українській стороні “влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів”.
Напередодні Україна підтримала ініціативу генерального секретаря ООН Гуттеріша запровадити великодню чотириденну “гуманітарну паузу” в Україні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 57 – 21.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!