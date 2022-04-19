Колишні політв’язні просять не перейменовувати вулицю Андрія Сахарова в Івано-Франківську

Колишні радянські політв’язні пропонують зберегти в Івано-Франківську назву вулиці на честь Андрія Сахарова.
Про це у вівторок, 19 березня, пише “Історична правда”.
Як відомо, 13 квітня Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць, названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Серед перейменованих – вулиця Сахарова. Вона отримала назву Української Перемоги.
Колишні радянські політв’язні, моральні авторитети, опублікували звернення до міської ради та міського голови Івано-Франківська із закликом не позбавляти місто топоніму на честь Андрія Сахарова.
“Молоді роки свого життя ми віддали боротьбі проти комуністичної імперії, за що каралися у в’язницях і таборах. Зовсім небагато громадян тоталітарної держави наважувалися тоді допомогти нам або підтримати нас. Найактивнішим і найвпливовішим нашим захисником був Андрій Дмитрович Сахаров. Попри погрози та переслідування з боку влади, що ненавиділа його, він, як міг, невтомно боровся за наше визволення.
Сьогодні, повертаючись до нині вже історичних документів, листів, звернень, інтерв’ю, бачимо, як великий громадянин Андрій Сахаров постійно активно захищав права українських політичних в’язнів, зокрема Василя Стуса та багатьох інших. Саме ми, українські громадяни різного етнічного походження, найчастіше згадувалися у його виступах і письмових документах. Раптова смерть Андрія Дмитровича була для нас трагічною подією. Ми впевнені: якби Андрій Дмитрович був живий, він був би з нами, з Україною, а не зі злочинцем Путіним”, – йдеться у зверненні.
Заяву підписали Семен Глузман, Микола Горбаль, Мустафа Джемілєв, Йосиф Зісельс, Ігор Калинець, Мирослав Маринович, Володимир Мармус, Богдан Ребрик, Зорян Попадюк, Юрій Шухевич, Василь Овсієнко.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків уже відреагував на це звернення і заявив, що частину вулиці Сахарова збережуть з попередньою назвою, а частину таки перейменують.
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Колишні радянські політв’язні пропонують зберегти в Івано-Франківську назву вулиці на честь Андрія Сахарова. Про це у вівторок, 19 березня, пише “Історична правда”. Як відомо, 13 квітня Івано-Франківська міська рада...
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