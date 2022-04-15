П’ять станцій метро в Києві хочуть перейменувати: українці пропонують варіанти

Київський метрополітен розпочав публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій метро, назви яких пов’язані з Росією чи Білоруссю. Нові назви обиратимуть для станцій “Мінська”, “Героїв Дніпра”, “Берестейська”, “Дружби народів” та “Площа Льва Толстого”.

Про це повідомляє начальник метрополітену Віктор Брагінський.

Щоб запропонувати свій варіант, потрібно заповнити онлайн-форму.

Опитування триватиме до 15 травня 2022 року.

“Після цього ми опрацюємо надані варіанти і проведемо постанційне голосування за остаточну назву.

Також свій висновок зробить профільна комісія з перейменувань. Тоді проєкт рішення буде винесено до сесійної зали”, – розповів Брагінський.

Він також додав, що питання перейменування не є пріоритетним, а метрополітен насамперед відновлює інфраструктурну і транспорту роботу.

“Водночас, як уже назвали цей процес, дерусифікація, це також робота, яку маємо зробити”, – наголосив начальник столичного метрополітену.

Нагадаємо, раніше Віктор Брагінський запропонував дерусифікувати назви станцій, які пов’язані з країною-агресором та її союзником. Цю ініціативу також підтримав міський голова Києва Віталій Кличко. Мер сказав, що це питання розгляне Київрада, а також, що він вважає доречним перейменувати станцію “Мінська” на “Варшавську”.

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