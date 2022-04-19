Гуманітарні коридори для евакуації з “гарячих точок” не діють третю добу поспіль

Ірина Верещук. Фото з ФБ

“Зелені коридори” для гуманітарної евакуації громадян України з місць, яким загрожують інтенсивні бойові дії та окупація, не працюватимуть третю добу поспіль. Із російськими військами знову не вдалося домовитись про припинення вогню для евакуації цивільних.

Про це вранці у вівторок, 19 квітня, повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

“Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає”, – ідеться в її повідомленні в телеграмі.

“Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині”, – розповіла урядовиця, яка очолює Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, останнього разу організована гуманітарна евакуація відбувалася 16 квітня. Тоді із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна на Луганщині вдалося автобусами евакуювати 68 людей; із Маріуполя та міст Запорізької області до Запоріжжя на власному транспорті доїхала 1 381 людина.

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