Home / Війна / Гуманітарні коридори для евакуації з “гарячих точок” не діють третю добу поспіль

Гуманітарні коридори для евакуації з “гарячих точок” не діють третю добу поспіль

19/04/2022 09:48

“Зелені коридори” для гуманітарної евакуації громадян України з місць, яким загрожують інтенсивні бойові дії та окупація, не працюватимуть третю добу поспіль. Із російськими військами знову не вдалося домовитись про припинення вогню для евакуації цивільних.

Про це вранці у вівторок, 19 квітня, повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

“Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає”, – ідеться в її повідомленні в телеграмі.

“Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині”, – розповіла урядовиця, яка очолює Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, останнього разу організована гуманітарна евакуація відбувалася 16 квітня. Тоді із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна на Луганщині вдалося автобусами евакуювати 68 людей; із Маріуполя та міст Запорізької області до Запоріжжя на власному транспорті доїхала 1 381 людина.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 55 – 19.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Раді зареєстрували законопроєкт, щоб відзначати 9 травня День Європи, а не Перемоги, як в РФ

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”. Запропоновані зміни мають на меті відзначати 9...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse