Гуманітарні коридори для евакуації з “гарячих точок” не діють третю добу поспіль

“Зелені коридори” для гуманітарної евакуації громадян України з місць, яким загрожують інтенсивні бойові дії та окупація, не працюватимуть третю добу поспіль. Із російськими військами знову не вдалося домовитись про припинення вогню для евакуації цивільних.
Про це вранці у вівторок, 19 квітня, повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
“Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає”, – ідеться в її повідомленні в телеграмі.
“Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині”, – розповіла урядовиця, яка очолює Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, останнього разу організована гуманітарна евакуація відбувалася 16 квітня. Тоді із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна на Луганщині вдалося автобусами евакуювати 68 людей; із Маріуполя та міст Запорізької області до Запоріжжя на власному транспорті доїхала 1 381 людина.
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