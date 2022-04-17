Молдова відмовилася продати Україні не потрібні їй винищувачі МіГ-29: “щоб не дратувати Росію”

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На початку війни українська влада звернулася до Молдови з проханням передати нам винищувачі МіГ-29, які перебувають там на балансі, але не використовуються, проте отримала відмову.

Про це з посиланням на обізнані джерела пише “Європейська правда“.

За даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням передати або продати Україні бойові літаки молдовських ВПС.

Ідеться про шість винищувачів МіГ-29, що перебувають на балансі міністерства оборони Молдови і базуються на авіабазі в селі Маркулешти в північній частині країни.

За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Попри це, офіційний Київ на своє прохання отримав від керівництва молдовського уряду категоричну відмову з формулюванням ““.

У Молдові вважали, що держава-агресор вважатиме такий крок порушенням принципу нейтральності.

І це при тому, що коли восени 2021 року Москва шантажувала Кишинів відключенням газу, Україна, хоч і сама мала проблеми з газовим балансом, знайшла можливість для постачання транзитного газу до сусідів, щоби врятувати від зупинки їхню ГТС.

До слова, коли в березні-2022, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення в Україну, російський уряд оновив офіційний перелік “недружніх країн”, Молдови в ньому не виявилося.

Водночас останніми днями Молдова фактично перестала бути нейтральною у російсько-українській війні й таки наважилася на дії, що дратують Москву, пише “ЄП”.

Як писала “Новинарня“, після того як 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства, заявки на членство в ЄС швидко подали також Молдова і Грузія, які разом з Україною утворюють формат “Асоційованого тріо”.

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