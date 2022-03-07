Україна вважає, що її заявку на членство в ЄС треба розглядати окремо від Грузії та Молдови

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає за те, щоб заявку України на членство в Європейському Союзі розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

Про це йдеться у заяві очільника МЗС, яку цитує “Європейська правда“.

Кулеба наголосив, що українці захищають мир та безпеку Європи ціною власних життів. І зараз Україна фактично перетворилася на форпост Європейського Союзу, який зупиняє руйнівне російське зло від просування вглиб європейського континенту.

“При всій повазі до наших грузинських та молдовських партнерів, подання Молдовою та Грузією заявок на членство в ЄС саме зараз виглядає як спроба причепити свої два вагони до швидкісного українського потяга, який рухається до Брюсселя.

Заявка України на прискорене отримання членства в ЄС має розглядатися окремо від заявок Грузії та Молдови”, – переконаний міністр закордонних справ України.

Він підкреслив, що Україна підтримує європейську інтеграцію Грузії та Молдови, але не бажає грузинському та молдовському народам пережити жахіття, через які зараз проходять українці.

“Ми цінуємо солідарність грузинів і молдован з Україною, вдячні за гуманітарну допомогу Грузії і Молдови для українців, які потерпають від російської збройної агресії.

Проте, на превеликий жаль, наразі ані Грузія, ані Молдова не підтримали нові санкції ЄС проти Росії за її воєнні злочини проти України.

Така позиція не відповідає партнерським відносинам України, Грузії та Молдови в рамках Асоційованого тріо та яскраво ілюструє наразі неготовність Тбілісі та Кишинева стати реальним контриб’ютором безпеки в Європі”, – йдеться у заяві міністра.

Як писала “Новинарня“, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства, після того як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський.

Після цього заявки на членство в ЄС швидко подали також Молдова і Грузія, які разом з Україною утворюють формат “Асоційованого тріо”.

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