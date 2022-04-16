Home / Війна / “Рейкова війна” триває: білоруські партизани виводять з ладу залізничні колії в РФ, щоб зашкодити пересуванню військ в Україну

“Рейкова війна” триває: білоруські партизани виводять з ладу залізничні колії в РФ, щоб зашкодити пересуванню військ в Україну

16/04/2022 20:30

На території Росії набирає обертів “рейкова війна”: успішні диверсії здійснено на залізниці вже у чотирьох областях РФ.

Про це повідомляють білоруські опозиційні телеграм-канали та спільноти, зокрема “Спільнота залізничників Білорусі”.

Зазначається, що за перші два тижні від початку квітня на Московській залізниці у Брянській, Орловській, Смоленській та Курській областях “рейкові партизани” провели успішні акції з виведення з ладу залізничних колій.

“На перегонах у релейних шафах СЦБ (пристрої сигналізації, централізації та блокування) встановлюють спеціальні пристрої, які спрацьовують за таймером і повністю випалюють внутрішнє обладнання релейної шафи”, – зазначається в повідомленні.

Білоруський рух “Супраціў” інформує, що “рейкову війну” на території Росії здійснюють білоруські партизани-активісти ініціативи “Буслы ляцяць”, яка входить до складу цього руху.

Це підтверджує телеграм-канал “Буслы ляцяць”, де наголошується, що партизанські акції на залізниці РФ проведено з метою уповільнення залізничних перевезень путінських військ.

“У результаті успішно проведених вилазок були знищені пристрої сигналізації, централізації та блокування на кількох ділянках. Знищені кілька релейних шаф СЦБ. Окупанту та його послужливим холуям не буде спокою – ні на нашій білоруській землі, ні у себе вдома!” – наголосили партизани.

Організація “Супрацiў” у лукашенківській Білорусі визнана терористичною. Її активістів часто обвинувачують у виготовленні, зберіганні, перевезенні та розповсюдженні екстремістських матеріалів, спрямованих на організацію масових заворушень, актів вандалізму, блокування автомобільних доріг та залізничних шляхів, застосування насилля щодо представників органів державної влади.

“Рейкова війна” триває фактично від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із залученням території Білорусі завдяки підтримці нелегітимної влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У березні лукашенківська влада фактично прирівняла партизанів, які виводять із ладу залізничне обладнання, щоб не допустити проїзду російських військ та техніки через Білорусь в Україну, до терористів.

Та попри запевнення заступника міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадія Казакевича, що ці “терористи” будуть знищені, диверсії не лише не припинилися, а й розширили свою географію.

Читайте також:
Пошкодження колій у Бєлгородській області: в МОУ прокоментували

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

НАБУ очолив Гізо Углава

Повноваження Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро спливли 16 квітня 2022 року, відтак надалі його обов’язки виконуватиме перший заступник Гізо Углава. Про це повідомляла пресслужба НАБУ в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse