“Рейкова війна” триває: білоруські партизани виводять з ладу залізничні колії в РФ, щоб зашкодити пересуванню військ в Україну

Пошкоджена залізниця в Бєлгородській області РФ, квітень 2022 року

На території Росії набирає обертів “рейкова війна”: успішні диверсії здійснено на залізниці вже у чотирьох областях РФ.

Про це повідомляють білоруські опозиційні телеграм-канали та спільноти, зокрема “Спільнота залізничників Білорусі”.

Зазначається, що за перші два тижні від початку квітня на Московській залізниці у Брянській, Орловській, Смоленській та Курській областях “рейкові партизани” провели успішні акції з виведення з ладу залізничних колій.

“На перегонах у релейних шафах СЦБ (пристрої сигналізації, централізації та блокування) встановлюють спеціальні пристрої, які спрацьовують за таймером і повністю випалюють внутрішнє обладнання релейної шафи”, – зазначається в повідомленні.

Білоруський рух “Супраціў” інформує, що “рейкову війну” на території Росії здійснюють білоруські партизани-активісти ініціативи “Буслы ляцяць”, яка входить до складу цього руху.

Це підтверджує телеграм-канал “Буслы ляцяць”, де наголошується, що партизанські акції на залізниці РФ проведено з метою уповільнення залізничних перевезень путінських військ.

“У результаті успішно проведених вилазок були знищені пристрої сигналізації, централізації та блокування на кількох ділянках. Знищені кілька релейних шаф СЦБ. Окупанту та його послужливим холуям не буде спокою – ні на нашій білоруській землі, ні у себе вдома!” – наголосили партизани.

Організація “Супрацiў” у лукашенківській Білорусі визнана терористичною. Її активістів часто обвинувачують у виготовленні, зберіганні, перевезенні та розповсюдженні екстремістських матеріалів, спрямованих на організацію масових заворушень, актів вандалізму, блокування автомобільних доріг та залізничних шляхів, застосування насилля щодо представників органів державної влади.

“Рейкова війна” триває фактично від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із залученням території Білорусі завдяки підтримці нелегітимної влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У березні лукашенківська влада фактично прирівняла партизанів, які виводять із ладу залізничне обладнання, щоб не допустити проїзду російських військ та техніки через Білорусь в Україну, до терористів.

Та попри запевнення заступника міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадія Казакевича, що ці “терористи” будуть знищені, диверсії не лише не припинилися, а й розширили свою географію.

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