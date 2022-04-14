У двох бригадах росіян в Перевальному та Севастополі втрати складають понад 50%, – Генштаб

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У двох бригадах російської армії в Перевальному та Севастополі на Кримському півострові втрати окупантів складають понад 50%.

Про це у вечірньому зведенні у четвер, 14 квітня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

“За наявною інформацією, у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50 відсотків особового складу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил РФ. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

“Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях”, – кажуть у ГШ ЗСУ.

У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування збройних сил РФ планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу, додали в нашому Генштабі.

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