На Чернігівщині від підриву на російській міні загинув тракторист

У селі Нова Басань Ніжинського району на Чернігівщині трактор із причепом натрапив на протитанкову міну. Водій загинув на місці.
Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує Суспільне з посиланням на речницю обласної Нацполіції Наталію Слабеняк.
За даними поліції, 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну, внаслідок вибуху він загинув.
На тій же ділянці піротехніки ДСНС під час обстеження території знешкодили ще одну міну.
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