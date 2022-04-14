На Чернігівщині від підриву на російській міні загинув тракторист

Фото: Суспільне

У селі Нова Басань Ніжинського району на Чернігівщині трактор із причепом натрапив на протитанкову міну. Водій загинув на місці.

Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує Суспільне з посиланням на речницю обласної Нацполіції Наталію Слабеняк.

За даними поліції, 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну, внаслідок вибуху він загинув.

На тій же ділянці піротехніки ДСНС під час обстеження території знешкодили ще одну міну.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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