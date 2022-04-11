Виробник зброї з ФРН готовий поставити Україні до 50 танків Leopard 1, – Der Spiegel

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Німецька компанія-виробник озброєння Rheinmetall готова доставити в Україну вживані бойові танки Leopard 1.

Про це вдень у понеділок, 11 квітня, повідомляє Der Spiegel.

“Перші Leopard 1 можуть бути доставлені через шість тижнів”, – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Обов’язковою умовою такої передачі є схвалення федерального уряду Німеччини.

Паппергер зазначив, що Rheinmetall може поставити до 50 Leopard 1 для Збройних сил України.

Наразі стан транспортних засобів перевіряють.

Доставка може бути здійснена через дочірню компанію Rheinmetall Italia і може здійснюватися протягом періоду до трьох місяців.

За словами Паппергера, українських військових можна навчити керувати “Леопардом-1” за лічені дні – всупереч твердженням, що навчання користуванню західною бронетехнікою вимагає тривалого часу. Обов’язковою умовою, за його словами, для навчання є те, що це підготовлені військові.

Зокрема, голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн пропонує країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість поставок німецьких бронетранспортерів Marder, передає “Європейська правда”.

“Українську армію спочатку треба було би навчати на бронемашинах Marder. Тому я пропоную нашим східноєвропейським партнерам доставити відповідні матеріали в Україну”, – сказала Штрак-Ціммерманн.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника – компанії Rheinmetall.

Також повідомлялося, що німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Довідково

Leopard – основний бойовий танк, що був розроблений та виготовлявся в Західній Німеччині. Взятий на озброєння в 1965 році. Використовувався в 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки програмам модернізації досі залишається на озброєнні в багатьох державах. Всього до 1984 року було виготовлено 4 744 одиниць.

Модернізований Leopard 1 (від 1970-х) отримав систему стабілізації, теплозахисний кожух для гармати, гусениці нової будови із знімними гумовими подушками, активні інфрачервоні прилади спостереження для водія та командира замінено на пасивні, модернізовано обладнання підводного водіння танків до 4,0 м, що дало можливість долати водні перешкоди глибиною 1,2 м без підготування; 2,25 після короткого підготування, та 4,0 м з повністю встановленим ОПВТ . Вага танка збільшилася до 41,5 тонни.

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