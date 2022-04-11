Смоленська катастрофа сталася через пряме втручання РФ, – слідство

На місці катастрофи літака президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом. Фото: Wikimedia

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Російська Федерація причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Польщі Леха Качинського, що сталася 10 квітня 2010 року. Головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.

Про це заявив на пресконференції в понеділок голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич, передає “Укрінформ” удень у понеділок, 11 квітня.

“Причиною катастрофи 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі”,- сказав Мацеревич.

Як наголосив голова комісії, основним і беззаперечним доказом цього акту втручання був “вибух у лівому крилі” на відстані ста метрів до берези (з якою відбулося перше зіткнення літака, – “Н”) над місцевістю, де не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.

Передісторія

Лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року, коли урядова польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загинули всі, хто перебував на борту – 88 пасажирів і 8 членів екіпажу, зокрема президент Польщі Лех Качинський і його дружина Марія Качинська, а також відомі польські політики, майже все вище військове командування, громадські та релігійні діячі.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з яким відповідальність за трагедію була покладена на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови.

Як свідчив технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі в 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом, був знищений в повітрі в результаті як мінімум двох вибухів.

Ще у 2017 році польська комісія виявила звук вибуху на самописцях президентського літака.

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