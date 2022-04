Війну в Україні буде виграно на полі бою. ЄС допоможе, – Боррель

Підсумок війни для України вирішиться на полі бою, для цього Євросоюз збільшить допомогу, зокрема і на зброю.

Про це в суботу, 9 квітня, заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який напередодні відвідав Київ і Бучу.

“Цю війну буде виграно на полі бою. Додаткові 500 мільйонів євро від ЄС [на озброєння] перебувають на стадії реалізації. Постачання зброї буде адаптовано до потреб України”, — написав Боррель у твіттері.

Також він зазначив: “Військові злочини. Жорстокий напад Росії на беззахисних мирних жителів у Краматорську знову показує повну неповагу Кремля до людського життя. Це лише посилить нашу підтримку України. Зустріч завтра із прокурором Міжнародного кримінального суду, щоб обговорити індивідуальну підтримку, в т.ч. місії України при ЄС”.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2022