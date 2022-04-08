ЄС додатково надасть ще 500 млн євро на озброєння, – Боррель

Європейський союз додатково надасть Україні ще 500 мільйонів євро на купівлю озброєння для боротьби із російським вторгненням.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Києві у п’ятницю, 8 квітня, після зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
“Ми вже виділили 1 мільярд євро. За кілька днів ми зможемо виділити ще 500 мільйонів євро”, – сказав Боррель, якого цитує “Європейська правда”.
“Хочу подякувати за ту фінансову підтримку, яка має на меті купівлю зброї. Як президент ліберальної держави, я не хотів би говорити про зброю, але зараз доводиться”, – сказав Зеленський.
Читайте також:
ЄС передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!