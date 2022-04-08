ЄС додатково надасть ще 500 млн євро на озброєння, – Боррель

Жозеп Боррель

Європейський союз додатково надасть Україні ще 500 мільйонів євро на купівлю озброєння для боротьби із російським вторгненням.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Києві у п’ятницю, 8 квітня, після зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

“Ми вже виділили 1 мільярд євро. За кілька днів ми зможемо виділити ще 500 мільйонів євро”, – сказав Боррель, якого цитує “Європейська правда”.

“Хочу подякувати за ту фінансову підтримку, яка має на меті купівлю зброї. Як президент ліберальної держави, я не хотів би говорити про зброю, але зараз доводиться”, – сказав Зеленський.

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