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Каральними підрозділами Росгвардії на окупованих територіях Запоріжжя керує полковник Нечипуренко з Інгушетії

10/04/2022 16:56

Поліцейськими підрозділами РФ на тимчасово окупованій території у Запорізькій області керує заступник начальника головного управління Росгвардії в Республіці Інгушетія, полковник Нечипуренко Олександр Миколайович.

Ім’я та посаду чергового воєнного злочинця РФ встановила розвідувальна спільнота InformNapalm.

Олександр Нечипуренко
Заступник начальника управління Росгвардії по Республіці Інгушетія
До призначення на посаду начальника полковника Буружева значився як т.в.о. начальника управління
Дата народження: 27.06.1967 р.
ИПН 615417552888
СНИЛС 132-456-011 22
Паспорт гр. РФ №60 12 176379, виданий 19.07.2012 р.
Прописка: Ростовська область, місто Таганрог, вул. Рози Люксембург 46, 1, 5.
Сторінка в соцмережі на псевдо “Скуф Пилигрим”: https://vk.com/id236803753  (архів https://archive.md/wip/r45Uc).

Голос Нечипуренка можна почути тут.

За даними InformNapalm, однією із зон відповідальності й напрямом роботи полковника Нечипуренка є організація блокпостів на тимчасово окупованій території в Запорізькій області.

Зазначається, що під його керівництвом процвітають насильство, мародерство та знущання з мирних українців.

Олександр-Нечипуренко Нечипуренко-гори
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