Європарламент підтримує негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії.

Депутати наголошують, що винні у військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності та закликають створити спеціальний трибунал ООН за злочини в Україні.

У резолюції, затвердженій у четвер 513 голосами проти 22, депутати Європарламенту закликають до додаткових каральних заходів, включаючи “негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу”.

Депутати зазначають, що цей крок має супроводжуватися планом забезпечення безпеки енергопостачання ЄС, а також стратегією “скасування санкцій у разі, якщо Росія зробить кроки для відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повністю виведе свої війська з території України”, пише “Європейська правда”.

Депутати закликають лідерів ЄС виключити Росію з G20 та інших багатосторонніх організацій, таких як Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО та інші, “що стало б важливою ознакою того, що міжнародна спільнота не повернеться до звичайних справ із державою-агресором”.

Щоб зробити санкції більш ефективними, парламент закликає виключити всі російські банки із системи SWIFT, заборонити всім суднам, пов’язаним з Росією, заходити до територіальних вод ЄС та швартуватися в портах ЄС, а також здійснювати автомобільні вантажні перевезення з Росією та Білоруссю.

Депутати Європарламенту також вимагають арешту “всіх активів, які належать російським чиновникам або олігархам, пов’язаним з режимом Путіна, їхнім довіреним особам та підставним особам, а також активам у Білорусі, пов’язаним із режимом Лукашенка”.

Вказуючи на участь Білорусі у війні в Україні, резолюція вимагає, щоб санкції проти Білорусі були такими самими, як санкції, введені проти Росії, щоб закрити будь-які лазівки, які дозволяють Путіну використати допомогу Лукашенку для обходу санкцій.

Парламент знову заявляє, що постачання зброї має продовжуватися та збільшуватися, щоб Україна могла ефективно захищатися.

Депутати Європарламенту підтримують подальшу оборонну допомогу, що надається українським збройним силам індивідуально державами-членами ЄС та колективно через Європейський фонд миру.

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