Британія відмовляється від російської нафти

Уряд Великої Британії припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Як передає ВВC, відповідне рішення ухвалене у вівторок, 8 березня.

Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоби замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Британії.

Об’єднане Королівство менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн.

Але російські поставки все ще складають 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.

Лондон вирішив заявити про такий крок разом із США, які оголосили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля.

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