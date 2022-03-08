Британія відмовляється від російської нафти

Уряд Великої Британії припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року.
Як передає ВВC, відповідне рішення ухвалене у вівторок, 8 березня.
Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоби замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Британії.
Об’єднане Королівство менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн.
Але російські поставки все ще складають 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.
Лондон вирішив заявити про такий крок разом із США, які оголосили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля.
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