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В Україні рівень підтримки вступу до НАТО прямує до довоєнного, – соціологія

05/04/2022 18:45

В Україні під впливом риторики офісу президента зменшився рівень підтримки вступу до НАТО.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 30-31 березня.

Якщо в перші дні повномасштабної війни підтримка входження нашої держави до Альянсу зросла з 62% до 76%, а через два тижні зменшилася до 72%, то станом на кінець березня становить 68%. “…Тобто наближається до довоєнних показників”, – йдеться в повідомленні.

Соціологи не вказують, з яких причин відбулося падіння підтримки вступу до Альянсу, проте, ймовірно, це може бути пов’язане з тим, що українці не побачили очікуваної підтримки від НАТО у протистоянні з Росією. На цьому постійно наголошують президент Володимир Зеленський та інші керівники держави, заявляючи про потребу шукати інший формат надання безпекових гарантій України.

Аудиторія опитування – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 30-31 березня 2022 року.

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Україна

В Україні рівень підтримки вступу до НАТО прямує до довоєнного, – соціологія

В Україні під впливом риторики офісу президента зменшився рівень підтримки вступу до НАТО. Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 30-31 березня. Якщо в...

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