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На Сумщині не лишилося окупованих населених пунктів. Залишки росіян при відступі потрапили в пастку

04/04/2022 14:41

Майже вся територія Сумщини звільнена від окупантів, в області залишається лише невелика частина російських військ, але їх вибивають.

Як передає “Новинарня“, про це вдень у понеділок, 4 квітня, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі національного телемарафону.

“На даний момент, на щастя, окупованих населених пунктів немає. Росіяни вивели основну частину своєї техніки, артилерію за межі Сумської області, на територію РФ. Але залишаються ще поодинокі підрозділи. Зараз їх виловлюють, добивають наші Збройні сили спільно з територіальною обороною”, – сказав Живицький.

“Іде зачистка всієї території області. Було знайдено і ліквідовано декілька підрозділів, забрано трофейну техніку. Це і медичний “Тигр”, і “Тайфун”, бойові машини піхоти і так далі. Є багато техніки”, – зазначив голова ОВА.

При цьому Живицький зазначив, що росіяни підірвали міст через річку Сейм, чим відрізали можливість для відходу решти своїх підрозділів, які не встигли вийти, “і тут ми їх якраз догнали”.

За його словами, поки не можна говорити, що територія області звільнена від російських військ на 100 відсотків. Відносно небезпечною територією залишається Конотопський район, також загроза залишається в прикордонних районах.

Голова ОВА відзначив, що основні підрозділи противника наразі перебувають під кордоном з російського боку, вантажать свою пошкоджену техніку на залізничні платформи та готують до відправки на ремонт.

Живицький зазначив, що російській окупанти чинили схожі воєнні злочини в усіх областях. Буча постраждала від цього найбільше, але “поведінка приблизно однакова: вони грабують, ґвалтують, розстрілюють мирних мешканців, не дають їх ховати”, так було і на Сумщині.

“В нас так само знайдено тіла загиблих мирних мешканців на вулицях, в посадках, вздовж доріг”, – сказав голова Сумської ОВА.

Він додав, що загиблих наразі важко облікувати, бо багато хто похований у дворах, на городах, біля будинків тощо. Поки що поліція на Сумщині порушила близько 200 проваджень за статтею ККУ про воєнні злочини окупантів.

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Україна

На Сумщині не лишилося окупованих населених пунктів. Залишки росіян при відступі потрапили в пастку

Майже вся територія Сумщини звільнена від окупантів, в області залишається лише невелика частина російських військ, але їх вибивають. Як передає “Новинарня“, про це вдень у понеділок, 4 квітня, заявив...

Війна з Росією

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