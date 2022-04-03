Втікаючи з Тростянця, Кантемировська дивізія залишила “холодноярцям” смішне “послання”

Кантемировська дивізія ЗС РФ, яка була розгромлена на Сумщині і втекла на територію Росії, виявляється, залишила на стіні в Тростянці “послання” своїм кривдникам – 93-й механізованій бригаді ЗСУ “Холодний Яр”. Мовляв, “чекали від вас більшого”.

Відповідне фото 3 квітня поширила пресофіцер 93 омбр Ірина Рибакова.

“Втікаючи з Тростянця, штопані залишили нам “посланіє”. Мабуть, здивувалися, що не вмерли”, – прокоментувала Рибакова.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 26 березня українські війська повідомили, що звільнили місто Тростянець Сумської області, яке з початку місяця утримувала “еліта” російських сухопутних військ – Кантемировська танкова дивізія.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ з посиланням на ГУР Міноборони повідомляла, що через розгром російських підрозділів у районі Тростянця застрелився командир 13-го танкового полку, який входить до складу Кантермировської дивізії ЗС РФ. Командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади.

У Сухопутних військах не виключили, що втеча російської армії з Тростянця стала останньою краплею, і далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами.

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