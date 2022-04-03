“Більшість скотиняк знищено, інші розбіглися”: в ГУР розповіли про бій свого спецзагону за села під Києвом

Титан. Кадр відео

Загін спецпризначення Головного управління розвідки МОУ разом з іншими підрозділами ЗСУ взяв участь в операції зі звільнення сіл Дмитрівка і Капітанівка в Київській області.

Ідеться про населені пункти на Житомирській трасі за 2-3 км від західної межі столиці.

“Більшість скотиняк знищено, інші розбіглися”, – так розповів про виконання бойової задачі 31 березня командир групи спецпідрозділу ГУР із позивним “Титан”.

Пресслужба управління оприлюднила відео з розповіддю командира.

З його слів, операцію розпочато о 17.00. Головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина цивільного населення. Треба було подбати про те, щоб ніхто з них не постраждав під час бою.

Наступ почався з боку села Петрушки, й росіяни вимушені були відійти за межі Дмитрівки в бік села Забуччя.

“Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів із танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою”, – розповів Титан.

З боку окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. З нашого боку зайшло вісім танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГУР, згадує “Титан”.

Підсумок: “У них втрати – дев’ять одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Вони відступили. Але основна маса була знищена”.

Титан окремо звернувся до жителів звільнених сіл із застереженням щодо дочасного повернення у залишені домівки: “Там зараз знаходитись небезпечно. Зараз працюють фахівці із розмінування”.

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