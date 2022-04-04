Байден назвав вбивства у Бучі воєнним злочином і закликає до трибуналу

Президент США Джо Байден назвав вбивства цивільного населення у Бучі під час окупації воєнним злочином та з цього приводу варто організувати трибунал.
Про це в понеділок, 4 квітня, повідомляє CNN.
Байден зазначив, що кадри зі звільненої Бучі дають підстави називати Володимира Путіна воєнним злочинцем. Водночас, не вживав терміну “геноцид”.
“Ми повинні і далі надавати Україні необхідну зброю, щоб вона могла продовжувати боротьбу, та повинні отримати усі деталі, щоб був можливим трибунал щодо воєнних злочинів. Він (Путін, – “Н”) – брутальний, і те, що сталося в Бучі – це обурливо, усі це бачили”, – наголосив Байден.
Президент США зазначив, що розмірковує над новими санкціями проти РФ.
Речник Держдепартаменту раніше заявив, що Сполучені Штати готові “дуже скоро” запровадити їх.
Держсекретар Ентоні Блінкен у неділю заявив, що Держдеп готовий документувати напади російських військових на цивільне населення.
районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.
У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.
3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.
Стали відомі підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі, а також список особового складу 64-ї мотострілецької бригади з Бучі.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!
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