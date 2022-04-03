Ворог завдав повітряних ударів по Одесі

Уранці 3 квітня російські війська завдали ударів по Одесі з неба, у деяких районах міста видно задимлення, пожежі.

Про це повідомляє “Суспільне Одеса” з посиланням на ОК “Південь”.

“Одесу атакували з повітря. В деяких районах зафіксовані пожежі. Частину ракет збито ППО. Рекомендовано закрити вікна”, – йдеться в повідомленні з посиланням на оперативне командування.

У деяких районах міста видно задимлення, зокрема два осередки займання та сильний дим.

Усі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків.

За попередніми даними, жертв немає.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав одеситів не заважати працювати відповідним службам.

Також влада нагадую про неприпустимість публікації фото, які могли б коригувати ворожий вогонь.

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