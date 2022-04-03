Президент підвищив голову ГУР Буданова у званні

Президент Володимир Зеленський підвищив голову ГУР МОУ Кирила Буданова у військовому званні.
Указ №207/2022 із цього приводу підписаний 3 квітня.
“Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – сказано в тексті указу.
Читайте також:
Україна має агентів у Кремлі, – Буданов
Начальник ГУР Буданов: Путін може спробувати нав’язати Україні “корейський” сценарій
Буданов прокоментував своє проживання з Гогілашвілі
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!